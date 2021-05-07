Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили среди прочего и тему Украины, сообщила пресс-служба Кремля 7 мая

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева», — говорится в сообщении. Израильский эксперт сказал, почему на самом деле в Белоруссии произошел политический кризис © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент России попросил премьер-министра Израиля передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

«Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Также рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Так, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправительственной комиссии.