«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области», — написал Немчинов в своём Telegram-канале.
По его словам, с 8 мая на территории области будет действовать «жёлтый» уровень эпидемической опасности.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии.
«К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна забрала наибольшее количество жизней по сравнению с первыми двумя», — отметил Степанов.
Он призвал украинцев не расслабляться и быть бдительными.