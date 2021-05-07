Последней из «красной» зоны карантина должна выйти Сумская область Украины, заявил министр кабинета министров Олег Немчинов

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области», — написал Немчинов в своём Telegram-канале. Третья волна COVID-19 унесла больше жизней украинцев, чем первые две - Степанов © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

По его словам, с 8 мая на территории области будет действовать «жёлтый» уровень эпидемической опасности.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии.

«К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна забрала наибольшее количество жизней по сравнению с первыми двумя», — отметил Степанов.

Он призвал украинцев не расслабляться и быть бдительными.