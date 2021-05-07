Спецслужбы Украины активизировали работу по принуждению к сотрудничеству мирных жителей ЛНР, пересекающих линию соприкосновения через пункты пропуска, сообщила 7 мая пресс-служба МГБ ЛНР

«Обращаем внимание жителей республики, что в связи с активизацией деятельности спецслужб Украины на территориях, временно подконтрольных киевской власти, и непосредственно на пунктах пропуска участились случаи противоправных действий в отношении граждан, пересекающих линию разграничения», — говорится в сообщении. Глава ЛНР заявил о гражданской войне в Донбассе © пресс-служба ЛНР

По словам пресс-службы МГБ ЛНР, украинские спецслужбы давят на людей психологически, угрожают репрессиями в отношении родных и близких. Всё это делается для того, чтобы принудить жителей ЛНР к сотрудничеству.

В МГБ ЛНР напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами в ЛНР запрещено и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Днём ранее — 6 мая — суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам за госизмену. В МГБ ДНР сообщили, что луганчанин Дмитрий Линев в начале 2019 года установил контакт с сотрудниками 3-го управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и в дальнейшем выполнял поставленные сотрудниками украинской спецслужбы задачи.