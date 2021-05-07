Львовская исправительная колония (№48) выставлена на аукцион со стартовой ценой 132,6 млн грн (около 354,5 млн руб. - Ред.), сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська вечером 6 мая

«Большая распродажа тюрем продолжается. Львовский лот №1 — Львовская исправительная колония №48. Около сотни объектов недвижимости, расположенных на земельном участке 10,7 га», — написал Малюська в Facebook.

Он заявил, что собственник тюрьмы сможет выпить львовский кофе, съесть местные кондитерские изделия или почитать книги львовских писателей и всё это — в тюрьме и одновременно — на свободе.

Торги назначены на 3 июня 2021 года, сообщает сервис госзакупок ProZorro.

На следующий день — 7 мая — Малюська записал видео из колонии.

«Отсюда до центра Львова ехать на авто десять минут. Это мегаинтересный объект», — прорекламировал лот Малюська.

О масштабной распродаже находящихся на консервации объектов пенитенциарной системы Малюська заявлял в феврале.

Ранее он также инициировал программу платных камер в СИЗО. По мнению Малюськи, украинская пенитенциарная система нуждается в радикальных реформах, в том числе призванных и сократить или компенсировать бюджетные траты на места лишения свободы.