Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране обнародуют новые и ещё более громкие факты по делу о попытке госпереворота

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что люди, которые не погружены в ситуацию, не воспринимают задержанных по делу всерьёз: «Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?». Министр обороны Белоруссии рассказал ОДКБ о попытке переворота © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что зарубежные спецслужбы удивились выучке и мастерству белорусских коллег.

«Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор. Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное — они же признаются», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США.

Позже КГБ Белоруссии заявил, что помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.

Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины. Их заочно арестовали.