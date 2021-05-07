Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что его страна получила собственную вакцину от коронавируса

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — передаёт слова Лукашенко БЕЛТА.

Он заявил, что Белоруссия не торопится, а внимательно изучит, что происходит с COVID-19. В Белоруссии запускают серийное производство вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», — отметил Лукашенко.

Он также обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.

«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — указал Лукашенко.

В конце апреля стало известно о том, что Белоруссия запускает серийное производство российской вакцины «Спутник V».