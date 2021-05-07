На Украине завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих Вооружённых сил по делу о взрывах на складах в городе Сватово, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований

«Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, из-за небрежного отношения к военной службы которых погибли 3 человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн (около 45 млн руб. по курсу того года — Ред.) (ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположения военного объекта — полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта — города Сватово Луганской области. ВСУ примут участие в крупнейших военных учениях США в Европе © Прес-служба Національного університету оборони України / Прес-служба Національного університету оборони України / Перейти в фотобанк

Украинские следователи заявили, что причиной взрыва на складах был пожар, возникший из-за «диверсии неустановленных лиц» 29 октября 2015 года.

В результате пожара была уничтожена большая часть размещённой военной техники, чем были сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подразделений ВСУ.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

На складах в Сватово хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. В результате пожара 29 октября 2015 года на складах начались врывы, отчего пострадали 16 человек, четверо из которых погибли, и 1705 квартир и домов.