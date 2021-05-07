Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии. Об этом он написал у себя в Facebook

«Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии <…> Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам», — рассказал Степанов.

По его словам, каждый день он был на связи с врачами, которые «с ужасом сообщали новые подробности действия южноафриканского штамма».

«К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна забрала наибольшее количество жизней по сравнению с первыми двумя», — отметил Степанов.

На пике эпидемии в украинских больницах были 44 тыс. пациентов, находившихся на кислородной терапии. И это при том, что ещё год назад мощности страны составляли всего 3,5 тыс. коек.

Кроме того, Степанов рассказал, что одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны — 5,5 тоннах в сутки.

Глава украинского Минздрава призвал сограждан не расслабляться.

«Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники — это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие «шашлыки» не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску», — подытожил Степанов.

Ранее — 20 апреля — Степанов заявил, что Украина прошла пик заболеваемости третьей волны.