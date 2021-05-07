Смена главы «Нафтогаза» в обход наблюдательного совета может нанести вред международному имиджу Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе «Факты» на ICTV

«На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев», — заявил Блинкен. Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Во время встречи Блинкена с депутатами Верховной Рады увольнение Коболева обсуждал глава парламента Дмитрий Разумков.

Коболев был уволен с поста наблюдательного совета «Нафтогаза» 29 апреля решением правительства. До этого — 28 апреля — Кабмин признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании, а также прекратил всех членов набсовета с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Это решение вызвало критику на Западе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что его ведомство осуждает увольнение руководства «Нафтогаза».