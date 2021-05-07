Трое военнослужащих ДН погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР

«От вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших военнослужащих», — указано в сообщении. Боец Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По данным УНМ ДНР, прошлой ночью по приказу командира 93-й бригады ВСУ Дмитрия Брижинского с позиций мотопехотного батальона вблизи подконтрольной Киеву Старогнатовки был открыт огонь в направлении ДНР из арторудий, минометов и гранатометов. Корректировались обстрелы с помощью беспилотника Mevic Pro, который был обнаружен и посажен силами ПВО Республики. Утром противник обстрелял окрестности села Стыла.

«Подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями оружия. Огневые точки противника были подавлены. Потери противника: двое погибших, один раненный», — добавили в управлении.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели одного бойца от обстрелов со стороны ВСУ.

В последние дни в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. В ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины и других украинских силовых структур.