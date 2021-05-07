Злоумышленник с товарищем решил «поквитаться» с незнакомцев, оскорбившим его малолетнего ребёнка, сообщила 7 мая пресс-служба МВД. Потерпевшего госпитализировали с ожогами 80% тела. Спасти его жизнь врачам не удалось

В четверг, 6 мая, около 19:30 по Киеву и Москве поступила информация о том, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. На место происшествия немедленно прибыли работники ГосЧС, врачи и сотрудники полиции. Патриоты по вызову. Храбрые только против бессильных © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала совершили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по их месту жительства. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, из-за чего они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правонарушителями оказались уроженцы Киева 1997 и 2002 годов рождения, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15 п. 4 и п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса — «Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью».

За содеянное задержанным грозит пожизненное лишение свободы.