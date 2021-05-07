Для урегулирования ситуации в Донбассе применим только диалог, заявила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 7 мая

«Мы верим в две вещи: в то, что договоренности "Минск-2" должны быть полностью имплементированы, и в то, что у нас нет другого выхода, кроме как продолжения диалога, это наша общая история в будущем», — заявила она на брифинге. Без России не смогут. Кулеба признал невозможность расширения «нормандского формата» © Facebook, Dmytro Kuleba

Днём ранее она, а также министры иностранных дел Люксембурга и Нидерландов Жан Ассельборн и Стеф Блок посетили контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области в Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины призвал страны Запада давить на Россию и посетовал на невозможность расширения «нормандского формата» без согласия всех его участников.