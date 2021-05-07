«Нормандский формат» продолжает функционировать, но мы хотели бы, чтоб он был более эффективным. Расширение «нормандского формата» возможно при наличии согласия всех участников, в том числе РФ. Если на этом этапе изменение формата невозможно, то мы просим наших коллег из Германии, Франции помогать Украине давить на РФ, чтоб они были более конструктивными», — заявил он на совместной пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.
Последние находятся на Украине с визитом.
Ранее, 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что очередная встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» может состояться в мае и пройти в очном формате.