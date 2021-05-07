Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости рассказал о торговле с Украиной

«Всё (все товары, — ред.) только через территорию Российской Федерации. Из Украины к нам не заходит ну практически ничего» — отметил Пасечник.

По его словам, Украина также отказалась от закупок товаров в ЛНР. Пасечник раскрыл, зачем Украина нужна Западу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Насколько я знаю, они принципиально отказались от нашего, от российского угля и везут уголь из Конго», — пояснил Пасечник.

При этом глава ЛНР отметил, что экономика республики не испытывает дефицита товаров, а власти ЛНР пытаются реализовывать политику импортозамещения.

«Безусловно, от импорта товаров никто не откажется, потому что полностью производить все это очень, очень сложно, безусловно. Но я думаю, что импорт необходимо минимизировать», — заявил Пасечник.

В том же интервью он заявил, что Украина интересует Запад прежде всего как сырьевой придаток и выразил опасение, что украинцы не смогут купить украинскую землю. Вместо этого земля, по его мнению, достанется западным корпорациям.