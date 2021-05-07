Глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявил, что скоро Украина не будет принадлежать самим украинцам и рассказал, зачем она нужна Западу

«Западные кураторы, хозяева, они не будут развивать экономику Украины для украинцев, понимаете? Однозначно, это будет сырьевой придаток. Все товары будут вывезены за пределы Украины и Украине же проданы втридорога», — заявил Пасечник. Украину могут принять в НАТО, с Донбассом это не поможет - глава ЛНР © пресс-служба президента Украины

Одним из свидетельств этого Пасечник назвал закон о продаже земли, принятый на Украине. По его словам, купить украинскую землю смогут только богатые иностранные компании, но не местные жители.

«Я не знаю, чем это все закончится, в общем-то, там уже, по большому счету, да и Украина украинцам скоро, мне так кажется, при таком подходе, она (земля — Ред.) будет просто не принадлежать», — отметил Пасечник.

В такой ситуации украинцам будет сложно сохранить ту идентичность, ради которой они выходили на Майдан, отметил глава ЛНР.

В своём интервью он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский боится улицы и Запада. От последнего зависима экономика Украины. Таким образом Запад может управлять Украиной, отметил Пасечник.