Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях во время многонациональных учений «Defender Europe-21», сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook 7 мая

«В рамках мероприятий кампании "Fires Shock", одной из ее центральных событий является обучение под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Grafenwoehr, Германия). В рамках Dynamic Front, мы используем боевую мощность 1800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила», — сообщил во время телефонного брифинга командующий 41-й бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер.

В свою очередь руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри, в широком смысле учения «Defender Europe-21» имеют целью повысить готовность и совместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

«Этим летом большая часть учений "Defender" будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан», — рассказал Норри. Украину могут принять в НАТО, с Донбассом это не поможет - глава ЛНР © пресс-служба президента Украины

Учения «Defender Europe-21» начались вечером 5 мая на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии. При этом сами учения являются крупнейшими учениями американской армии за последние 25 лет. Они посвящены развёртыванию в Европе войск и военного оборудования из континентальной части США для защиты американских союзников в случае кризиса.

К учениям привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран. Проходить учения будут на территории 13 государств.