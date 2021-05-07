Сближение НАТО с Украиной не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник

«То, что Украину примут в НАТО, это вполне реально с учетом того, кто находится на сегодняшний день там у руководства. А по поводу урегулирования конфликта на Донбассе путем вступления Украины в НАТО… Ну, я еще раз говорю, чем больше в конфликте участников и сторон, тем конфликт больше усугубляется и напрягается, и обостряется. Поэтому не решится проблема на Донбассе от того, что Украина вступит в НАТО», — указал Пасечник. Пасечник рассказал, кого боится Зеленский © president.gov.ua

Ранее президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для Украины.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину сообщил, что на саммите G7 и встрече стран-членов НАТО вопрос поддержки Украины был основным. В ответ украинские народные депутаты попросили Блинкена помощь Украине в получении плана действий по членству в НАТО, заверив, что Киев продолжит все необходимые реформы.