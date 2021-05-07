Средние температуры за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль… Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — рассказал Вильфанд о карте прогноза Всемирной метеорологической организации. «Погода не аргумент». Эксперт рассказал о второстепенных факторах, отделяющих Донбасс от войны © пресс-служба презитента Украина

По его словам, на территории Европейской России и Украла вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части — больше 60%.

При этом прогноз ВМО для территории России, по словам Вильфанда, совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее.

В то же время Вильфанд отметил, что прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. На данный момент метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяжённый период.

Вильфанд также обратил внимание на «белые пятна» на карте Всемирной метеорологической организации. По его словам, белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле.

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