Facebook с помощью ФБР удалил сотни ботоферм, связанных с правящей партией «Слуга народа», говорится в апрельском отчёте американской соцсети

Сам отчёт был опубликован 6 мая.

В нём говорится о том, что компания удалила 105 учётных записей в Facebook, 24 страницы и пять учётных запиcей в Instagram за спланированное продвижение дезинформации.

Удалённые страницы составляли сеть и маскировались под новостные, однако со временем меняли свои названия. Facebook заинтересовался сетью после публикации в украинских СМИ.

«Мы начали изучать эту деятельность после ознакомления с репортажами украинского информационного агентства «Буквы». Наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с политической партией «Слуга народа», — указано в отчёте.

На на рекламу этих страниц в Facebook и Instagram было потрачено около $210 тыс. Аккаунты велись на русском и украинском языке и размещали информацию в том числе и с критикой украинской попозиции. Спикером Киева в ТКГ стал откровенно лгавший о войне в Донбассе «порохобот» © Facebook Алексея Арестовича

Кроме того, Facebook удалил аккаунты, связанные с украинскими политиками, находящимися под санкциями.

«Основываясь на сообщении ФБР, мы начали изучать и раскрывать эту ориентированную на Украину деятельность, которую мы связали с юридическими и физическими лицами, находящимся под санкциями Министерства финансов США: Андреем Деркачем, Петром Журавлем…, а также с политическими консультантами, связанными с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем», — указано в отчёте Facebook.

В целом в документе отмечается, что Украина является одним из главных источников спланированного продвижения дезинформации. Facebook насчитал 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram, которые были созданы на Украине и для работы внутри страны.

Ранее сторонники президента Украины Владимира Зеленского неоднократно критиковали предыдущую власть в лице пятого президента Петра Порошенко за создание сети ботоферм. Виртуальные сторонники Порошенко получили на Украине прозвище «порохоботы».