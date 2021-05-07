Происходящее в Донбассе - «самая настоящая гражданская война», и об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА новости глава ЛНР Леонид Пасечник

«Говорить о том, что Россия является стороной конфликта, это неправильно. Но это опять же выгодно Америке — затянуть Россию в этот конфликт. На самом деле это самая настоящая гражданская война и об этом стоить говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — заявил Пасечник.

Он отметил, что, исходя из этой логики, ВСУ стреляют по собственным гражданам, которые не согласились с той политикой, которую пытались навязать люди, пришедшие к власти на Украине незаконным путём. Более половины украинцев выступили за личную встречу Зеленского с представителями ЛНР и ДНР © president.gov.ua

«Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были наоборот за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю», — подчеркнул Пасечник.

Ранее Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком, поэтому ему не разрешат договариваться с лидерами ДНР и ЛНР.

Позже стали известны результаты социологического исследования на Украине, согласно которому большинство опрошенных выступают за прямые переговоры Зеленского с представителями республик Донбасса.