Очередная встреча политических советников лидеров государств - участников «нормандского формата» может состояться в мае и пройти в очном формате. Об этом 6 мая сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Ермак рассказал, когда США назначат представителя в Донбассе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк заявление глава Офиса президента сделал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Ермака, в ходе визита Блинкена в Киев украинская сторона получила подтверждение полной поддержки США получения Украиной ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. — Ред.).

Также Ермак заявил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с Блинкеном стороны уделили особое внимание «путям привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию… вооруженного конфликта» (в Донбассе — ред.) в координации с Германией и Францией как сторонами «нормандского формата».

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.