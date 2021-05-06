По словам Шмыгаля, визит Блинкена в Киев — проявление надежной поддержки и высокого уровня отношений США и Украины.
«Общие интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства», — заявил Шмыгаль.
На встрече он заверил госсекретаря США, что Украина настроена на продолжение ключевых реформ, и затронул вопрос «Северного потока — 2».
«Вопрос энергетической безопасности сейчас особенно актуален из-за угрозы "Северного потока — 2". Мы ценим, что США в этом вопросе солидарны с Украиной», — написал украинский премьер-министр.
Ранее, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» является «губительным для Украины, Польши и других европейских государств».