Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале рассказал, какие вопросы обсуждал 6 мая во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном

«Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Общие интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства», — заявил Шмыгаль.

На встрече он заверил госсекретаря США, что Украина настроена на продолжение ключевых реформ, и затронул вопрос «Северного потока — 2».

«Вопрос энергетической безопасности сейчас особенно актуален из-за угрозы "Северного потока — 2". Мы ценим, что США в этом вопросе солидарны с Украиной», — написал украинский премьер-министр.

Ранее, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» является «губительным для Украины, Польши и других европейских государств».