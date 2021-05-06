Певица Наташа Королева 5 мая отметила в Instagram 20-летие совместной жизни с Сергеем Глушко (Тарзаном), сравнив любовь к стриптизеру со вкусом абрикоса - с крупной косточкой и червоточиной

Глаз Моргенштерна: Тарзан решил раскрыть тайны Вселенной © Сергей Глушко/Инстаграм

«Абрикос — такой бархатный, сладкий, но не приторный, с крупной косточкой, которая скрывает внутри себя жизнь. <…> И подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви. Необычно-обычная, иногда безумно вкусная, временами с червоточиной, но наше дерево всё ещё пышно цветёт и радует нас!» — написала звезда.

Певица заявила, что корни дерева их с Тарзаном любви крепкие вопреки всем «стараниям "добрых людей"».

Часть пользователей соцсети поздравила пару с 20-летием отношений, однако большинство не смогли забыть про измену Тарзана, о которой стало известно в 2020 году.

«Сами — то в это верите…», «Смешно», «После того случая не хочется их смотреть!», «Наташа, вы достойны лучшего окружения», — отметили в комментариях поклонники Королевой.