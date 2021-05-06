Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) c требованием предоставить гражданам Украины доступ к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ОАСК

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Максиму Степанову.

«Истец просит суд обязать Минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», — говорится в сообщении.

Кроме того, истец потребовал от Степанова написать заявление об уходе в отставку с поста министра здравоохранения Украины.

Судом решается вопрос открытия производства по иску.

Ранее Степанов вновь заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Украина закупать не намерена.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.