В Виннице загорелось одно из помещений офисного центра, в огне погиб один человек. Об этом сообщили 6 мая на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Винницкой области

В Одессе произошел пожар в санатории, есть пострадавший © -gregg- / flickr

К тушению огня были привлечены дежурные всех пожарных частей Винницы. На данный момент пожар локализован.

Спасатели предотвратили переброску огня на расположенное под одной крышей помещение «Укргазбанка» и кафе.

«На месте пожара обнаружено тело одного погибшего», — отмечается в сообщении.

Пожар тушили 60 членов личного состава Винницкого отделения ГСЧС и 13 единиц спецтехники.

Позднее в ГСЧС уточнили, что во время пожара погибла молодая женщина. Ее личность и причины пожара устанавливаются.

Следователи завели по факту пожара уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.