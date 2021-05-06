В Одессе произошел пожар в санатории, есть пострадавший
В Одессе произошел пожар в санатории, есть пострадавший
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О пожаре в ГСЧС сообщили в 12:34. Огонь вспыхнул в одном из помещений офисного здания на улице Бевза, 34, в Виннице. Огонь распространился на площади более 1 тыс. кв. метров.

К тушению огня были привлечены дежурные всех пожарных частей Винницы. На данный момент пожар локализован.

Спасатели предотвратили переброску огня на расположенное под одной крышей помещение «Укргазбанка» и кафе.

«На месте пожара обнаружено тело одного погибшего», — отмечается в сообщении.

Пожар тушили 60 членов личного состава Винницкого отделения ГСЧС и 13 единиц спецтехники.

Позднее в ГСЧС уточнили, что во время пожара погибла молодая женщина. Ее личность и причины пожара устанавливаются.

Следователи завели по факту пожара уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.