О пожаре в ГСЧС сообщили в 12:34. Огонь вспыхнул в одном из помещений офисного здания на улице Бевза, 34, в Виннице. Огонь распространился на площади более 1 тыс. кв. метров.
К тушению огня были привлечены дежурные всех пожарных частей Винницы. На данный момент пожар локализован.
Спасатели предотвратили переброску огня на расположенное под одной крышей помещение «Укргазбанка» и кафе.
«На месте пожара обнаружено тело одного погибшего», — отмечается в сообщении.
Пожар тушили 60 членов личного состава Винницкого отделения ГСЧС и 13 единиц спецтехники.
Позднее в ГСЧС уточнили, что во время пожара погибла молодая женщина. Ее личность и причины пожара устанавливаются.
Следователи завели по факту пожара уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.