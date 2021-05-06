Минздрав работает над созданием «ковид-паспортов» совместно с Минцифры. По словам главы ведомства, документ о вакцинации будет учитывать требования сертификатов Еврокомиссии и ВОЗ.
«Мы знаем, какие потенциальные данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение — нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», — заявил Степанов.
Он отметил, что данные ковид-паспорта вносятся через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".
При этом до введения паспорта граждане Украины, которые получили две дозы прививки, смогут получить по запросу бумажное международное свидетельство о вакцинации.
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что на Украине технически все готово для введения паспортов вакцинации.
По данным Минздрава на 6 мая, всего на Украине привились от коронавируса 783 812 человека, из них получили 1 дозу — 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
В то же время 6 мая ЕС расширил список стран, для граждан которых снимают ограничения на поездки во время пандемии коронавируса. Украина в список не попала.