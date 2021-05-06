Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном пригласил в Киев президента США Джо Байдена, а также заявил, что русские «везде». Об этом он заявил на брифинге с журналистами по итогам встречи

«Россия и олигархи»: Блинкен нашел, что мешает Украине © Twitter, Secretary Antony Blinken

«Будет важным вопросом наша Крымская платформа. Я пригласил президента США и вице-президента на Украину. Я думаю, что это важно в годовщину независимости Украины», — заявил на брифинге Зеленский.

В свою очередь госсекретарь США пояснил, что пока, в ситуации пандемии коронавируса, Джо Байден не может приглашение. По словам Блинкена, Байден приедет в Киев, «когда сможет».

Также на брифинге Зеленский спросил у иностранной журналистки, задавшей вопрос, что именно она не расслышала. Та пояснила, что услышала русский перевод. В ответ на это Зеленский пошутил, что русские «здесь, они везде».

Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.