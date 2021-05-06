Юморист Максим Галкин 5 мая записал для своих подписчиков видеообращение в Instagram, где объяснил, почему давно не появлялся в соцсетях

Поскольку Галкин не выкладывал ничего нового в своем аккаунте уже больше трех дней, что нетипично для звезд, его поклонники заволновались.

«Ребята, каюсь, давно ничего не выкладывал в Instagram. Но я про вас не забыл, честно!» — заверил Галкин.

Юморист пояснил, что хотел отдохнуть на время от соцсетей. Также у него была идея поснимать видео на улице, но из-за дождя он решил пока съемку отложить, хотя и расстроился из-за этого.

В комментариях фанаты Галкина рассказали, что новые посты кумира всегда дарят им положительные эмоции, и попросили у него новых видеороликов с супругой Аллой Пугачевой, а также детьми Гарри и Лизой Галкиными.

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Ранее Галкин опубликовал в Instagram фотографию своей дочери Лизы в пятимесячном возрасте. Сейчас Лизе и Гарри уже по 8 лет.