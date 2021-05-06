Сейчас здание Офиса оцеплено, пропускают на территорию только журналистов, причем на площадь перед Офисом нельзя пройти даже им. Однако протестующие ФОПы и вкладчики банка «Аркада» попытались прорвать оцепление.
Сообщается, что полицейские заблокировали участников протеста на Лютеранской улице. Они решили пойти в обход через майдан Незалежности.
Инвесторы банка «Аркада» начали митинговать и устраивать акции протеста еще в 2020 году. Они просят предоставить им результаты финансового аудита по вложенным средствам. Кроме того, они требуют наказать организаторов махинаций, из-за которых строительство их домов заморозили.
ФОПы также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменения законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.