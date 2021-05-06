Протестующие ФОПы (физлица-предприниматели) и вкладчики банка «Аркада» попытались прорваться к Офису президента, где в этот момент проводятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает 6 мая Strana.ua

«Важно для суверенитета»: Зеленский проводит встречу с Блинкеном © Офис президента Украины

Сообщается, что полицейские заблокировали участников протеста на Лютеранской улице. Они решили пойти в обход через майдан Незалежности.

Инвесторы банка «Аркада» начали митинговать и устраивать акции протеста еще в 2020 году. Они просят предоставить им результаты финансового аудита по вложенным средствам. Кроме того, они требуют наказать организаторов махинаций, из-за которых строительство их домов заморозили.

ФОПы также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменения законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.