Президент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил об угрозе Украине © REUTERS, Graeme Jennings

«Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», — сказал президент Украины.

После переговоров Блинкен и Зеленский на брифинге ответят на вопросы представителей СМИ.

Также, согласно графику госсекретаря США, у него состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.