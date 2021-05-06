По словам Зеленского, для него и Украины большая честь принимать делегацию США, своего стратегического партнера, на таком высоком уровне.
«Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», — сказал президент Украины.
После переговоров Блинкен и Зеленский на брифинге ответят на вопросы представителей СМИ.
Также, согласно графику госсекретаря США, у него состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.