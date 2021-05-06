О деталях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с главами фракций украинского парламента 6 мая сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в Верховной Раде

Виктория Нуланд: «Мать украинской государственности» вернулась © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сопредседатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко, представитель «Голоса» Андрей Осадчук.

По словам Арахамии, Блинкен сообщил, что на саммите G7 и встрече стран-членов НАТО вопрос поддержки Украины был основным.

В свою очередь депутаты на встрече в Раде попросили помочь Киеву в получении ПДЧ в НАТО и заверили, что Украина будет продолжать реформы.

Кроме того, Разумков в обращении к Блинкену и Нуланд раскритиковал увольнение главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст. По НАК (Нафтогаз. — Ред.) она сказала, что это проблема и власть неправа», — говорится в сообщении.

Также в Раде призвали США назначить спецпредставителя США по Украине, а Кристину Квин утвердить как посла на Украине на постоянной основе.