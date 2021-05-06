Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом Кулеба написал в Twitter 6 мая

Блинкен пообещал Киеву летальное оружие — МИД Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства», — написал глава МИД Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прибыл в Киев усилить партнерство США и Украины и обсудить «российскую агрессию».

Накануне в интервью CNN Кулеба сообщил, что в ходе переговоров с госсекретарем США планирует затронуть вопрос усиления военной поддержки США в помощь Украине, в частности речь идет о поставках систем противовоздушной обороны, а именно ЗРК Patriot, и антиснайперских технологий.