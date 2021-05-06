В апреле, до дипломатического скандала из-за взрывов во Врбетице, первый вице-премьер и тогдашний глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил послам Чехии в Москве и Вашингтоне предложить провести переговоры президентов в Праге.
Также представители МИД Исландии сообщили РИА Новости, что не получали инициатив по проведению встречи в Рейкьявике, но готовы поддержать такую идею ради снятия международной напряженности. Ранее, в 1986 году, в столице Исландии состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
При этом Словения также называется в числе возможных переговорных площадок. В 2001 году в этой стране состоялись первые переговоры президента России Владимира Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.
Ранее президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Помощник президента США сообщил, что этот вопрос активно обсуждается, президенты РФ и США планируют встретиться летом 2021 года одной из европейских стран.