Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане. Об этом 6 мая сообщает газета Politico со ссылкой на экс-чиновников США

Кулеба не против встречи Байдена и Путина © Facebook, Dmytro Kuleba Ян Гамачек заявил, что поручил послам Чехии в Москве и Вашингтоне предложить провести переговоры президентов в Праге.

Также представители МИД Исландии сообщили РИА Новости, что не получали инициатив по проведению встречи в Рейкьявике, но готовы поддержать такую идею ради снятия международной напряженности. Ранее, в 1986 году, в столице Исландии состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

При этом Словения также называется в числе возможных переговорных площадок. В 2001 году в этой стране состоялись первые переговоры президента России Владимира Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

Ранее президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Помощник президента США сообщил, что этот вопрос активно обсуждается, президенты РФ и США планируют встретиться летом 2021 года одной из европейских стран.