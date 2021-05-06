Соответственно, Харьковская и Хмельницкая области перешли в «желтую» зону карантинных ограничений, а Черниговская — в «оранжевую».
При этом в «желтой» зоне снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания, а театры, кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с залами, заполненными наполовину.
В «красной» зоне карантина пока остаются Запорожская, Сумская и Полтавская области. С начала адаптивного карантина на Украине ни одна область не вошла в «зеленую» зону.
С 24 февраля Украина находится в режиме адаптивного карантина. Регионам присваивают один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный. В апреле Кабмин продлил режим карантина до 30 июня.