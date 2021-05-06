Из «красной» зоны карантинных ограничений в связи с коронавирусом с 6 мая вышли Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области Украины. О соответствующем решении сообщила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

На Украине зафиксировали новый рост случаев коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

При этом в «желтой» зоне снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания, а театры, кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с залами, заполненными наполовину.

В «красной» зоне карантина пока остаются Запорожская, Сумская и Полтавская области. С начала адаптивного карантина на Украине ни одна область не вошла в «зеленую» зону.

С 24 февраля Украина находится в режиме адаптивного карантина. Регионам присваивают один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный. В апреле Кабмин продлил режим карантина до 30 июня.