Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не противоречит интересам Киева. Об этом 5 мая сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN

США подтвердили подготовку переговоров Путина и Байдена, назван примерный срок и место встречи © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Я понимаю тех, кто обеспокоен из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе», — сказал Кулеба.

Также в интервью CNN украинский дипломат заявил, что Россия, по его мнению, может готовить «ползучую аннексию» Азовского моря, поскольку оно сейчас является «легкой мишенью для Москвы».

Ранее президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Помощник президента США сообщил, что этот вопрос активно обсуждается, президенты РФ и США планируют встретиться летом 2021 года одной из европейских стран.