Глава МИД Украины заявил, что объявление о планирующейся встрече президентов России и США позволяет «выиграть время», так как «Путин не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече для обсуждения этих самых правил».
«Я понимаю тех, кто обеспокоен из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе», — сказал Кулеба.
Также в интервью CNN украинский дипломат заявил, что Россия, по его мнению, может готовить «ползучую аннексию» Азовского моря, поскольку оно сейчас является «легкой мишенью для Москвы».
Ранее президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Помощник президента США сообщил, что этот вопрос активно обсуждается, президенты РФ и США планируют встретиться летом 2021 года одной из европейских стран.