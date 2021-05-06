За сутки Минздрав Украины зафиксировал 6038 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом 6 мая в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Американцам будут раздавать пиво за прививки от коронавируса © СС0, Pixabay

«Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 849 человек; летальных случаев — 374; выздоровело — 14 351 человек», — написал Степанов.

При этом 4 и 5 мая фиксировалось около 2,5 тыс. заболевших коронавирусом в сутки, а в конце апреля в среднем насчитывалось около 10-11 тыс. инфицированных в день.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Мниздрав зарегистрировал в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 097 024 человека. Из них выздоровели 1 711 709 пациентов, умерли 45 451.