Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации депутатом Верховной рады кандидату от партии «Слуга народа» Василию Вирастюку

«Решением Верховного суда от 1 мая признано противоправным решение ЦИК об установлении результатов выборов в одномандатном избирательном округе 87, признан противоправным и отменен протокол о результатах выборов от 22 апреля 2021 года. Таким образом, у ЦИК нет правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом», — заявила на заседании член ЦИК Виктория Глущенко.

В своём решении ЦИК сослалась на решение суда об отмене соответствующих результатов довыборов в 87-м округе Ивано-Франковской области, где баллотировался Вирастюк. Вирастюк победил в промежуточных выборах в Ивано-Франковской области © Василий Вирастюк/Инстаграм

Сам Вирастюк подал заявление о регистрации нардепом 27 апреля.

Довыборы на 87-ом округе, что в Ивано-Франковской области, были одними из самых проблемных этой весной. Поддержать Вирастюка в область прибыл «десант» из депутатов от «Слуги народа».