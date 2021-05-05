«Запуск в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора позволит круглосуточно обеспечивать Симферополь водой круглосуточно, даже без поверхностных источников», — рассказал Аксёнов журналистам 5 мая.
Сегодня, по словам Аксёнова, из симферопольских водохранилищ ежесуточно на нужды города забирается около 50 тыс. кубометров воды.
«Накопленного объема около 15 миллионов кубометров. На год стабильно, это даже без притоков, хватит», — отметил Аксёнов.
Бештерек-Зуйский водозабор и новый водовод до Симферополя запустили в марте этого года, что с 24 апреля перевести Симферополь на новый график подачи воды: с 6.00 до 0.00 ежедневно. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три часа утром и три часа вечером.