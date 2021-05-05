Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что полный запуск Бештерек-Зуйского водозабора позволит возобновить круглосуточную подачу воды в Симферополь

«Запуск в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора позволит круглосуточно обеспечивать Симферополь водой круглосуточно, даже без поверхностных источников», — рассказал Аксёнов журналистам 5 мая. Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без Украины, которая устроила крымчанам геноцид © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Сегодня, по словам Аксёнова, из симферопольских водохранилищ ежесуточно на нужды города забирается около 50 тыс. кубометров воды.

«Накопленного объема около 15 миллионов кубометров. На год стабильно, это даже без притоков, хватит», — отметил Аксёнов.

Бештерек-Зуйский водозабор и новый водовод до Симферополя запустили в марте этого года, что с 24 апреля перевести Симферополь на новый график подачи воды: с 6.00 до 0.00 ежедневно. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три часа утром и три часа вечером.