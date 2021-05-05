Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 5 мая сообщила в Facebook, что сменила старшего прокурора по делу «Роттердам+»

«Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии — это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+», — сообщила Венедиктова.

По её словам, в ходе расследования обнаружилось отсутствие сотрудничества между детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Антимонопольный комитет не увидел нарушений в формуле «Роттердам+» © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По её словам, решение о закрытии дела три раза принимал прокурор САП. Несмотря на это, данное решение было отменено и.о. главы САП Максимом Грищуком и дважды Высшим анткоррупционным судом.

При этом детективы НАБУ пытались добиться отвода прокурора САП, а также просили Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по данному делу.

«Я не должна и не буду игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества», — отметила Венедиктова.

Дело «Роттердам+» касается определения цены на уголь в производстве угольно-тепловой генерации. Формула «Роттердам+», согласно которой цена на уголь определялась по стоимости угля в порту Роттердам (в Нидерландах) плюс стоимость его доставки на Украину, была введена в 2016 году Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

В следующем, 2017 году, НАБУ открыло уголовное дело относительно применения формулы «Роттердам+», которое квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Досудебное расследование установило, глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, «действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбыли, в январе — марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены («Роттердам+») обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля».

Украинские СМИ назвали формулу «Роттердам+» результатом сговора власти с олигархами.