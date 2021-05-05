Проект «Северный поток 2» остаётся вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство» 5 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель

«Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема «Северного потока 2». Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», — рассказала Меркель.

За два дня до этого — 3 мая — немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток-2».

«Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток-2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Иску предшествовала процедура возражения, которая началась в 2018 году и в последний раз была расширена в марте 2021 года после утверждения второй поправки. BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года. Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены», — сказано в заявлении организации. Европарламент принял резолюцию об остановке «Северного потока 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, немецкие экологи заявили, что проект «Северный поток-2» якобы «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».