«В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение отменить проведение массовых мероприятий по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики», — сообщил агентству представитель пресс-службы.
При этом он уточнил, что исключением стало проведение военного парада в Луганске.
На 4 мая в ЛНР было выявлено 4347 случаев заболевания COVID-19, 408 заболевших скончались.
Ранее в ДНР сообщили о вакцинации всего личного состава Народной милиции, что позволило военным ДНР в том числе и подготовиться к параду в честь Дня Победы.