Власти ЛНР отменили ряд праздничных мероприятий, приуроченных 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне, из-за угрозы распространения COVID-19 Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии

«В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение отменить проведение массовых мероприятий по случаю празднования Дня Победы и Дня Республики», — сообщил агентству представитель пресс-службы. «Зачем унижаться?». Эксперт о том, что должна сделать Россия для вакцинации Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

При этом он уточнил, что исключением стало проведение военного парада в Луганске.

На 4 мая в ЛНР было выявлено 4347 случаев заболевания COVID-19, 408 заболевших скончались.

Ранее в ДНР сообщили о вакцинации всего личного состава Народной милиции, что позволило военным ДНР в том числе и подготовиться к параду в честь Дня Победы.