«Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба (в части водоснабжения) для местных жителей», — отметил он 5 мая.
По его словам, вода в санаториях будет круглосуточно за счёт внутренних резервов — емкостей и бурения скважин.
«Местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет», — подчеркнул Аксёнов.
Ранее вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что на ближайшие годы проблема воды в Крыму будет снята.
«Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории», — отметил Хуснуллин.
При этом он согласился с Аксёновым, что действия Украины по перекрытию поставок пресной воды в Крым можно охарактеризовать как геноцид.