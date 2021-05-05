Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что рисков для туристического сезона из-за воды в не будет

«Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба (в части водоснабжения) для местных жителей», — отметил он 5 мая.

По его словам, вода в санаториях будет круглосуточно за счёт внутренних резервов — емкостей и бурения скважин. Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без Украины, которая устроила крымчанам геноцид © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

«Местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет», — подчеркнул Аксёнов.

Ранее вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что на ближайшие годы проблема воды в Крыму будет снята.

«Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории», — отметил Хуснуллин.

При этом он согласился с Аксёновым, что действия Украины по перекрытию поставок пресной воды в Крым можно охарактеризовать как геноцид.