В Турции задержали украинок, которые устроили эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие

Видео фотосессии опубликовала турецкий телеканал Lider TV. На кадры попали двое мужчин и шесть женщин. При этом некоторые из девушек были полностью обнажены.

«Появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование», — сообщило 4 мая издание.

При этом одна из девушек отметила, что их засняли с другой яхты.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Мы поняли после этого балкона, но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять Поэтому если вы хотите сделать фото в Турции или в других мусульманских странах обнажёнными, лучше этого не делать.. Или лучше делать это максимально скрытно. И отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция», — рассказала участница фотосессии.

Она отметила, что допросы длились целый день и ей было неприятно.

Ранее украинок задержали за обнажённые фото в Дубае. После 10 дней содержания в СИЗО участниц возмутившей местное население фотосессии депортировали из Дубая.