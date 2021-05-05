Президент Украины Владимир Зеленский настоял на необходимости увеличения темпов вакцинации в стране

«Ко Дню независимости (24 августа — Ред.) большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», — заявил Зеленский 5 мая на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации.

«Это единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией», — отметил Зеленский. Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Как заявил на совещании министр здравоохранения Украины Максим Степанов, система здравоохранения позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируют наращивать. По словам Степанова, в стране работает 11 тысяч прививочных кабинетов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. В настоящий момент есть возможность за сутки вакцинировать 80-100 тысяч украинцев.

А министр цифровой трансформации Михаил Федоров вместе со Степановым сообщили, что на Украине идет процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации» по европейским стандартам.

В то же время на Украине продолжает ощущаться нехватка вакцин. При этом большинство украинцев, согласно данным свежих соцопросов, раскритиковало власти за отказ от российской вакцины «Спутник V».