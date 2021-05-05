«39,8% считают это неправильным и ещё 27,9% считают это безусловно неправильными действиями правительства», — заявил он на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
Таким образом, количество украинцев, осудивших власть за отказ от российской вакцины «Спутник V» и от её производства на Украине, составляет 67,7%.
В свою очередь, поддержали действия руководства страны 21,9% опрошенных.
Ещё 10,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Массовая вакцинация от коронавируса граждан старше 65 лет стартовала на Украине лишь 27 апреля. При этом страна занимает одни из лидирующих мест по заражению COVID-19 в Европе.