Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился компанией «Роботизированные телесистемы», сообщил 5 мая координатор экспертной группы компании Михаил Газизов

«39,8% считают это неправильным и ещё 27,9% считают это безусловно неправильными действиями правительства», — заявил он на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Таким образом, количество украинцев, осудивших власть за отказ от российской вакцины «Спутник V» и от её производства на Украине, составляет 67,7%. Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, поддержали действия руководства страны 21,9% опрошенных.

Ещё 10,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Массовая вакцинация от коронавируса граждан старше 65 лет стартовала на Украине лишь 27 апреля. При этом страна занимает одни из лидирующих мест по заражению COVID-19 в Европе.