Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что политики Украины обманывают сами себя, если уверены, что водная блокада поможет им вернуть Крым

Об этом он заявил 5 мая в интервью РИА Новости.

«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», — отметил Гемпель.

По его словам, водная блокада Крыма является вопиющим нарушением прав человека. В то же время, международные правозащитные организации предпочитают не обращать на это внимания. В Азовском море пробурят скважины для обеспечения Крыма водой © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», — подчеркнул Гемпель.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что способ «реально давить на Россию» в вопросе возвращения Украиной контроля над полуостровом — блокировать поставки воды в Крым.

«Для России вода критична для того, чтобы сказать: видите, возвращается водоснабжение, ситуация нормализуется. И хотя и не юридически, но политически оккупация и аннексия Крыма будут признаны. А если это так, то давайте отказываться от санкций и всего остального, как это было в случае с балтийскими государствами во времена Советского Союза», — заявил Климкин в интервью изданию «Обозреватель» 3 мая.

На следующий день — 4 мая — вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин сообщил, что бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой планируют начать в июле.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — заявил Хуснуллин.

Об изучении потенциала водоносных слоёв под Азовским морем заявляли и крымские власти.