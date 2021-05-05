Об этом он заявил 5 мая в интервью РИА Новости.
«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», — отметил Гемпель.
По его словам, водная блокада Крыма является вопиющим нарушением прав человека. В то же время, международные правозащитные организации предпочитают не обращать на это внимания.
«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», — подчеркнул Гемпель.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что способ «реально давить на Россию» в вопросе возвращения Украиной контроля над полуостровом — блокировать поставки воды в Крым.
«Для России вода критична для того, чтобы сказать: видите, возвращается водоснабжение, ситуация нормализуется. И хотя и не юридически, но политически оккупация и аннексия Крыма будут признаны. А если это так, то давайте отказываться от санкций и всего остального, как это было в случае с балтийскими государствами во времена Советского Союза», — заявил Климкин в интервью изданию «Обозреватель» 3 мая.
На следующий день — 4 мая — вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин сообщил, что бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой планируют начать в июле.
«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — заявил Хуснуллин.
Об изучении потенциала водоносных слоёв под Азовским морем заявляли и крымские власти.