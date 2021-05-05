Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что обустройство границы Украины и России продолжается и уже обошлось стране в несколько миллиардов гривен

Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина» 5 мая.

«Когда же у нас начинался так называемый проект «Стена», то прогнозировалось, что стоимость его будет 4 млрд грн. (около $144 млн — Ред.). Затем она была уменьшена до 2,5 млрд (около $90 млн — Ред.). На сегодняшний день фактически потрачено уже 2 млрд грн. (около $72 млн — Ред.). На этот год запланированы расходы 338 млн грн (около $12 млн — Ред.). Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами», — сказал Дейнеко.

По его словам, на границе Украины с Россией обстраивается противотанковый ров, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога и завершается всё это созданием системы видеонаблюдения. Бесценная «Стена Яценюка»: отгородиться от России или украсть миллиарды? © Facebook/Арсеній Яценюк

«То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей», — рассказал Дейнеко.

На момент интервью завершались работы по обустройству украино-российской границы в Харьковской области. В прошлом же, 2020 году, был обустроен один участок в подконтрольной Украине Луганской области. Также проводятся проектно-изыскательные работы по Сумской области.

«За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора», — отметил глава ГПСУ.

В 2015 году правительства Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», предусматривающего создание мощной оборонительной линии на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года. Однако позже его финансирование было существенно урезано.

Кроме того, украинские СМИ критиковали проект, называя его очередным предлогом для расхищения государственных средств.