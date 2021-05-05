«На моей памяти такое было минимум три раза за последние два года, когда лично Лукашенко заявлял, что в Беларусь с территории Украины попадает оружие незаконно. Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави — главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание», — сказал Дейнеко в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, никаких угроз на белорусском участке украинской границы нет.
«Охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там не вижу», — отметил Дейнеко.
Ранее — в декабре 2020 года — президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа во главе с оппозиционным активистом и бизнесменом Николаем Автуховичем готовила теракты по всей стране и «тоннами» везла с Украины оружие.
«Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы наши ребята <…> их не накрыли, ох нам Новый год был бы Новым годом», — заявил Лукашенко.
МИД Украины назвал заявления белорусского президента о ввозе радикалами оружия с Украины инсинуациями.