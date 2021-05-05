Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о незаконных поставках в его страну оружия с Украины ничем не подтверждаются

В Белоруссии вынесли приговоры доверенным лицам Тихановской © пресс-служба НАБУ РБК-Украина».

По его словам, никаких угроз на белорусском участке украинской границы нет.

«Охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там не вижу», — отметил Дейнеко.

Ранее — в декабре 2020 года — президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа во главе с оппозиционным активистом и бизнесменом Николаем Автуховичем готовила теракты по всей стране и «тоннами» везла с Украины оружие.

«Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы наши ребята <…> их не накрыли, ох нам Новый год был бы Новым годом», — заявил Лукашенко.

МИД Украины назвал заявления белорусского президента о ввозе радикалами оружия с Украины инсинуациями.