Пограничники в пункте пропуска Джанкой выявили у гражданина Украины таблетки «псевдоэфедрина», которые он пытался ввезти в Крым, сообщило 5 мая издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

«В пункт пропуска Джанкой на въездное в Российскую Федерацию направление прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины 1999 года рождения. В ходе осмотра иномарки внимание пограничников привлек пластмассовый контейнер с зерном. При осмотре указанного контейнера среди зерна были выявлены 18 таблеток белого цвета, упакованных в пакет. Проведенное специалистами Экспертно-криминалистического центра исследование подтвердило содержание в таблетках прекурсора наркотического средства «псевдоэфедрин» в концентрации более 10%», — отметили в пресс-службе.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 УК РФ.

Кроме того, в Армянске у одной из россиянок изъяли лекарственные препараты. ФСБ Крыма перекрыла канал поставки наркотиков с Украины © Facebook, Служба безпеки України

«На въезд в Крым прибыла гражданка Российской Федерации 1987 года рождения. В ходе проведения проверочных мероприятий в ее чемодане обнаружены 170 таблеток медицинского препарата «Корвалтаб», содержащего в своем составе ограниченное к ввозу и обороту на территории нашей страны сильнодействующее вещество «фенобарбитал». В ходе опроса выяснилось, что лекарство приобретено на Украине без рецепта, для личного пользования», — рассказали в пресс-службе.

Выявленный препарат изъяли и передали сотрудникам Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующего правового решения.

Как сообщает издание, в апреле в пунктах пропуска в Крым были пресечены шесть попыток перемещения через государственную границу наркосодержащих препаратов.