В среду, 5 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину. Однако официальная часть визита начнется 6 мая, поскольку прибытие госсекретаря ожидается после 23:00 по Киеву и Москве, сообщает ZN.UA

Согласно программе визита Блинкена, 6 мая в 9:30 американский госсекретарь проведёт встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В 10:35 у Блинкена запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Заместитель госсекретаря США Нуланд отправилась в Киев © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Встреча с президентом страны Владимиром Зеленским запланирована на 11:30 и продлится около часа.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Блинкена должна состояться в 12:40.

После в 14:15 должен состояться круглый стол с представителями украинского гражданского общества. При этом он пройдёт в онлайн-режиме.

В таком же режиме запланирована встреча в 15:15 с сотрудниками посольства США на Украине. В 15:50 состоится интервью Блинкена с представителями СМИ. После этого он отправится в аэропорт.

Вместе с Блинкеном посещать Украину будет его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.