Согласно программе визита Блинкена, 6 мая в 9:30 американский госсекретарь проведёт встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В 10:35 у Блинкена запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Встреча с президентом страны Владимиром Зеленским запланирована на 11:30 и продлится около часа.
Совместная пресс-конференция Зеленского и Блинкена должна состояться в 12:40.
После в 14:15 должен состояться круглый стол с представителями украинского гражданского общества. При этом он пройдёт в онлайн-режиме.
В таком же режиме запланирована встреча в 15:15 с сотрудниками посольства США на Украине. В 15:50 состоится интервью Блинкена с представителями СМИ. После этого он отправится в аэропорт.
Вместе с Блинкеном посещать Украину будет его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.